Север Греции в воскресенье вечером всколыхнуло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на севере Греции в воскресенье вечером.

Об этом сообщило агентство АР, пишет "Европейская правда".

Землетрясение произошло у берегов полуострова Халкидики, примерно в 40 километрах от Салоник – второго по величине города Греции. Оно ощущалось на большой территории на севере страны.

По данным Афинского института геодинамики, главный толчок произошел в 19:03 по местному времени на глубине 15,9 километра.

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Через четыре минуты было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2, а также несколько меньших толчков.

"В этом районе есть небольшая трещина, которая имеет умеренную сейсмическую активность. Будет большой неожиданностью, если произойдет крупное событие", – сказал Костас Папазачос, профессор прикладной геофизики и сейсмологии в Университете Салоник, в интервью агентству.

В субботу в том же районе произошел толчок магнитудой 3,9.

Как сообщили местным СМИ представители полиции и пожарной службы, сообщений о разрушениях не поступало.

Подземные толчки такой силы часто случаются в Греции, которая лежит недалеко от места столкновения Африканской и Европейской тектонических плит.

Напомним, 23 сентября в монастыре на горе Афон произошло землетрясение магнитудой 3,7. Его зафиксировали через день после землетрясения магнитудой 4,6.