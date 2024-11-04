В Румынии совершили более 100 рейдов по подозрениям в нелегальной торговле оружием

Румынские правоохранители в понедельник провели масштабную операцию против лиц, подозреваемых в сбыте оружия криминальным группировкам.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Digi24.

В начале суток в понедельник полиция провела всего 131 обыск в Бухаресте и еще шести районах у лиц, которых заподозрили в нелегальной продаже огнестрельного оружия криминальным группировкам и отдельным лицам.

Лидером объединения, действовавшего с 2023 года, считают выходца из Турции, другими участниками группы были румыны. Нелегальное оружие, собранное подпольно из компонентов от нескольких турецких производителей, скрыто возили в фурах с товаром.

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Участникам схемы грозят обвинения в создании/участии в организованной преступной группе, нарушении законодательства в отношении оружия, контрабанде и наркоторговле.

В начале октября в Румынии также прошла операция из более 300 обысков из-за расследования контрабанды оружия.

В Германии в конце октября провели обыски у подозреваемых в правом экстремизме в Берлине и земле Бранденбург.