У Франції судять вісьмох осіб у резонансній справі про обезголовлення вчителя

У Франції батько учениці, чиї слова про використання карикатур на пророка Мухаммеда на уроці свободи слова побічно призвели до жорстокого вбивства вчителя Самюеля Паті, постав у понеділок перед судом за звинуваченням у зв'язках із терористичною мережею; крім нього судять ще сімох людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Через кілька днів після того, як 47-річний Самюель Паті показав своїм учням карикатури, у 2020 році 18-річний нападник чеченського походження завдав йому численних ножових поранень і обезголовив біля школи в Конфлан-Сент-Онорін під Парижем.

Це сталося після того, як батько однієї з учениць, Брахім Чніна, опублікував серію відео в соціальних мережах, безпідставно звинувативши Паті в тому, що він покарав його доньку, назвавши ім'я Паті та вказавши школу.

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Прокуратура звинувачує Чніну у співпраці з Абдельхакімом Сефріуї, який заснував жорстку ісламістську організацію, з метою розпалювання ненависті до вчителя. Багато мусульман вважають будь-яке зображення пророка Мухаммеда богохульним.

"Вони поставили мішень на спину вчителя. Їхні публічні звинувачення... відео, на яких вони нападають на вчителя... вся ця спіраль призвела безпосередньо до жорстокого обезголовлення Самюеля Паті", – сказав журналістам Тібо де Монбріал, адвокат сестри Самюеля Паті.

"Буде цікаво подивитися, як після створення цілого ланцюжка подій від літери А до літери Y вони скажуть, що не несуть відповідальності за літеру Z", – додав він.

Обох чоловіків звинувачують у зв'язках з терористичною організацією. Адвокат Чніни відмовився від коментарів до початку судового процесу.

Адвокат Сефріуї Уаді Ельхамамуші заявив, що немає жодних доказів контактів між Сефріуї і чеченським вбивцею, якого застрелила поліція.

За словами адвоката, Сефріуї покаже суду, "що він не має жодного стосунку до цього огидного нападу, який він засуджував з першого дня".

Серед шістьох інших осіб, яких судять у Парижі разом з Чніною і Сефріуї, є два спільники вбивці Паті, Абдуллаха Анзорова. Прокурори стверджують, що вони знали про плани Анзорова вбити Паті і допомогли йому купити зброю.

Обох звинувачують у співучасті в терористичному вбивстві, і французькі ЗМІ повідомляють, що вони обидва заперечують свою провину.

Минулого року суд визнав доньку Чніни і ще п'ятьох підлітків винними за звинуваченнями, пов'язаними з участю в заздалегідь обдуманій злочинній змові і допомогою в підготовці засідки.

Донька Чніни насправді не була в класі Паті, коли були показані карикатури, і суд визнав її винною в неправдивих звинуваченнях і наклепницьких коментарях. Французькі ЗМІ повідомляють, що 13-річна дівчинка звинуватила Паті, коли батьки запитали її, чому її відсторонили від школи на два дні.

Останній судовий розгляд справи триватиме до грудня.

Нападник дочекався вчителя біля школи після уроків та ножем відрізав голову, а потім похвалився своїм вчинком у Twitter (Х). Поліція застрелила його під час затримання. Терорист виявився 18-річним чеченцем, вихідцем з Москви, який на законних підставах проживав у Франції як біженець. Сам він не був студентом коледжу.

Вшанувати пам’ять вбитого вчителя вийшли тисячі людей по всій країні. Самюеля Паті посмертно нагородили Орденом почесного легіону – найвищою державною нагородою Франції.