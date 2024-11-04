Во Франции судят восемь человек по резонансному делу об обезглавливании учителя

Во Франции отец ученицы, чьи слова об использовании карикатур на пророка Мухаммеда на уроке свободы слова косвенно привели к жестокому убийству учителя Самюэля Пати, предстал в понедельник перед судом по обвинению в связях с террористической сетью; кроме него судят еще семь человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Через несколько дней после того, как 47-летний Самюэль Пати показал своим ученикам карикатуры, в 2020 году 18-летний нападавший чеченского происхождения нанес ему многочисленные ножевые ранения и обезглавил возле школы в Конфлан-Сент-Онорин под Парижем.

Это произошло после того, как отец одной из учениц, Брахим Чнина, опубликовал серию видео в социальных сетях, безосновательно обвинив Пати в том, что он наказал его дочь, назвав имя Пати и указав школу.

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Прокуратура обвиняет Чнину в сотрудничестве с Абдельхакимом Сефриуи, который основал жесткую исламистскую организацию, с целью разжигания ненависти к учителю. Многие мусульмане считают любое изображение пророка Мухаммеда богохульным.

"Они поставили мишень на спину учителя. Их публичные обвинения... видео, на которых они нападают на учителя... вся эта спираль привела непосредственно к жестокому обезглавливанию Самюэля Пати", – сказал журналистам Тибо де Монбриал, адвокат сестры Самюэля Пати.

"Будет интересно посмотреть, как после создания целой цепочки событий от буквы А до буквы Y они скажут, что не несут ответственности за букву Z", – добавил он.

Обоих мужчин обвиняют в связях с террористической организацией. Адвокат Чнины отказался от комментариев до начала судебного процесса.

Адвокат Сефриуи Уади Эльхамамуши заявил, что нет никаких доказательств контактов между Сефриуи и чеченским убийцей, которого застрелила полиция.

По словам адвоката, Сефриуи покажет суду, "что он не имеет никакого отношения к этому отвратительному нападению, которое он осуждал с первого дня".

Среди шести других лиц, которых судят в Париже вместе с Чниной и Сефриуи, есть два сообщника убийцы Пати, Абдуллаха Анзорова. Прокуроры утверждают, что они знали о планах Анзорова убить Пати и помогли ему купить оружие.

Обоих обвиняют в соучастии в террористическом убийстве, и французские СМИ сообщают, что они оба отрицают свою вину.

В прошлом году суд признал дочь Чнини и еще пятерых подростков виновными по обвинениям, связанным с участием в заранее обдуманном преступном сговоре и помощью в подготовке засады.

Дочь Чнины на самом деле не была в классе Пати, когда были показаны карикатуры, и суд признал ее виновной в ложных обвинениях и клеветнических комментариях. Французские СМИ сообщают, что 13-летняя девочка обвинила Пати, когда родители спросили ее, почему ее отстранили от школы на два дня.

Последнее судебное разбирательство дела продлится до декабря.

Нападающий дождался учителя возле школы после уроков и ножом отрезал голову, а затем похвастался своим поступком в Twitter (Х). Полиция застрелила его во время задержания. Террорист оказался 18-летним чеченцем, выходцем из Москвы, который на законных основаниях проживал во Франции как беженец. Сам он не был студентом колледжа.

Почтить память убитого учителя вышли тысячи людей по всей стране. Самюэля Пати посмертно наградили Орденом почетного легиона – высшей государственной наградой Франции.