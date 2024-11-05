Швейцарська поліція затримала понад десяток наркоторговців у районі курорту Верб'є

Швейцарська поліція заарештувала 15 наркоторговців, які діяли в районі гірського курорту Верб'є, в рамках найбільшої в історії спецоперації в сусідньому кантоні Вале.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на інформацію поліцейських, передає "Європейська правда".

За даними правоохоронців, багатомісячне розслідування показало, що 15 громадян Франції були причетні до торгівлі рекордними для кантону обсягами наркотиків.

Їх підозрюють у продажу понад 10 кг кокаїну, а також меншої кількості кетаміну, екстазі та канабісу, частина з яких була вилучена, зазначили правоохоронці.

Реклама:

"Це перший випадок за масштабом проведених арештів та вилученого майна. Розслідування триває і має призвести до подальших арештів", – заявила поліція Вале.

Поліція заявила, що вживання наркотиків навряд чи обмежується районом Верб'є, зазначивши, що споживання кокаїну зросло в цілому по всьому кантону.

Польські моряки у Бразилії нещодавно запобігли контрабанді до Європи кількасот кілограмів кокаїну, який зловмисники підкинули їм у трюм.

У Німеччині викрили наркобанду, яка займалась доставкою піци з кокаїном.

У жовтні на заході Франції під час перевірки вантажівки виявили велетенський вантаж наркотиків – понад 1200 кг канабісу, який зловмисники замаскували серед матраців та ліжок на продаж.