Швейцарская полиция задержала более десятка наркоторговцев в районе курорта Вербье

Швейцарская полиция арестовала 15 наркоторговцев, которые действовали в районе горного курорта Вербье, в рамках крупнейшей в истории спецоперации в соседнем кантоне Вале.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на информацию полицейских, передает "Европейская правда".

По данным правоохранителей, многомесячное расследование показало, что 15 граждан Франции были причастны к торговле рекордными для кантона объемами наркотиков.

Их подозревают в продаже более 10 кг кокаина, а также меньшего количества кетамина, экстази и каннабиса, часть из которых была изъята, отметили правоохранители.

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"Это первый случай по масштабу проведенных арестов и изъятого имущества. Расследование продолжается и должно привести к дальнейшим арестам", – заявила полиция Вале.

Полиция заявила, что употребление наркотиков вряд ли ограничивается районом Вербье, отметив, что потребление кокаина возросло в целом по всему кантону.

Польские моряки в Бразилии недавно предотвратили контрабанду в Европу несколько килограммов кокаина, который злоумышленники подбросили им в трюм.

В Германии разоблачили наркобанду, которая занималась доставкой пиццы с кокаином.

В октябре на западе Франции во время проверки грузовика обнаружили огромный груз наркотиков – более 1200 кг каннабиса, который злоумышленники замаскировали среди матрасов и кроватей на продажу.