У Польщі судитимуть білоруса й поляка, звинувачених у шпигунстві

До польського суду скерували обвинувальний акт стосовно двох громадян Польщі та Білорусі, яких звинувачують у шпигунській діяльності на користь білоруського режиму.

Про це у вівторок, 5 листопада, повідомило польське Агентство внутрішньої безпеки, передає "Європейська правда".

Обвинувачені, яких польська контррозвідка затримала в березні 2023 року, – це 53-річний білорус Ніколай М. та 59-річний поляк Бернард Ш., які "мали широкі контакти, як комерційні, так і соціальні".

"Головний підозрюваний народився у Львові, вільно володів польською мовою і вважався експертом у сфері залізничного транспорту", – заявили в Агентстві внутрішньої безпеки Польщі.

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Стверджується, що чоловіки допомагали вести розвідку військових об’єктів у Підляському воєводстві Польщі – зокрема аеропорту, залізничної інфраструктури та переміщень військової техніки – та передавали дані білоруським спецслужбам протягом 2018-2023 років.

Білорусу Ніколаю М. інкримінують участь у діяльності розвідки Білорусі проти Польщі, він перебуває під арештом. Поляку Бернарду Ш. оголосили звинувачення у пособництві в діяльності іноземної розвідувальної служби.

Обидва підозрювані визнали свою провину, зазначає Агентство внутрішньої безпеки Польщі.

На початку року, нагадаємо, в Польщі висунули звинувачення у веденні шпигунської діяльності на користь іноземної розвідки громадянці Білорусі.

А минулого тижня апеляційний суд у Польщі підтвердив вироки двом чоловікам, громадянам РФ і Білорусі, за шпигунство на користь Росії.