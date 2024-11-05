В Люблине будут судить белоруса и поляка, обвиняемых в шпионаже

В польский суд направили обвинительный акт в отношении двух граждан Польши и Беларуси, которых обвиняют в шпионской деятельности в пользу белорусского режима.

Об этом во вторник, 5 ноября, сообщило польское Агентство внутренней безопасности, передает "Европейская правда".

Обвиняемые, которых польская контрразведка задержала в марте 2023 года, – это 53-летний белорус Николай М. и 59-летний поляк Бернард Ш., которые "имели широкие контакты, как коммерческие, так и социальные".

"Главный подозреваемый родился во Львове, свободно владел польским языком и считался экспертом в сфере железнодорожного транспорта", – заявили в Агентстве внутренней безопасности Польши.

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Утверждается, что мужчины помогали вести разведку военных объектов в Подляском воеводстве Польши – в частности аэропорта, железнодорожной инфраструктуры и перемещений военной техники – и передавали данные белорусским спецслужбам в течение 2018-2023 годов.

Белорусу Николаю М. инкриминируют участие в деятельности разведки Беларуси против Польши, он находится под арестом. Поляку Бернарду Ш. предъявили обвинение в пособничестве в деятельности иностранной разведывательной службы.

Оба подозреваемых признали свою вину, отмечает Агентство внутренней безопасности Польши.

В начале года, напомним, в Польше предъявили обвинение в ведении шпионской деятельности в пользу иностранной разведки гражданке Беларуси.

А на прошлой неделе апелляционный суд в Польше подтвердил приговоры двум мужчинам, гражданам РФ и Беларуси, за шпионаж в пользу России.