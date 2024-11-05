У Нідерландах в гаражах під житловим будинком виявили пів тонни феєрверків

У Нідерландах поліція виявила пів тонни феєрверків, які зберігали у гаражах під багатоквартирним будинком, у зв’язку з цим затримали двох осіб.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Випадок стався у місті Леуварден на північному заході. Поліція навідалася у гаражі після анонімного повідомлення про проблему та виявила в одному з них ящики із понад 300 кг феєрверків, а в іншому – понад 200 кг.

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Піротехніку конфіскували, також затримали двох чоловіків віком 30 і 32 роки.

Минулого тижня у цьому ж місті правоохоронці виявили 250 кг нелегальної піротехніки і затримали 46-річного чоловіка.

У поліції нагадали, що зберігання великих об’ємів піротехніки у житловій зоні створює великі ризики.

Нагадаємо, у липні через вибух на складі піротехніки у Болгарії загинули четверо людей.

Під час минулорічних святкувань Нового року у багатьох містах Європи були інциденти з пораненнями і летальними наслідками через використання феєрверків та іншої піротехніки.







