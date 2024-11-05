В Нидерландах в гаражах под жилым домом обнаружили полтонны фейерверков

В Нидерландах полиция обнаружила полтонны фейерверков, которые хранили в гаражах под многоквартирным домом, в связи с этим задержали двух человек.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Случай произошел в городе Леуварден на северо-западе. Полиция наведалась в гаражи после анонимного сообщения о проблеме и обнаружила в одном из них ящики с более 300 кг фейерверков, а в другом – с более 200 кг.

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Пиротехнику конфисковали, также задержали двух мужчин в возрасте 30 и 32 года.

На прошлой неделе в этом же городе правоохранители обнаружили 250 кг нелегальной пиротехники и задержали 46-летнего мужчину.

В полиции напомнили, что хранение больших объемов пиротехники в жилой зоне создает большие риски.

Напомним, в июле из-за взрыва на складе пиротехники в Болгарии погибли четыре человека.

Во время прошлогодних празднований Нового года во многих городах Европы были инциденты с ранениями и летальным исходом из-за использования фейерверков и другой пиротехники.