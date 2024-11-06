Экс-премьер Болгарии готов пожертвовать должностью главы правительства ради коалиции

Бойко Борисов, экс-премьер Болгарии и лидер партии ГЕРБ, которая победила на выборах, заявил, что готов отказаться от должности премьер-министра на предстоящих переговорах по формированию правительства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Euractiv.

ГЕРБ победила на досрочных выборах, получив 24,7% голосов, и нуждается в поддержке по крайней мере двух других партий для формирования коалиции. "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария" (ПП-ДБ) заняла второе место с 14,3%.

Борисов поставил условием участия его партии в переговорах по формированию кабинета министров избрание кандидата от ГЕРБ на должность спикера парламента.

Реклама:

"После такой четкой и блестящей победы ГЕРБ парламентаризм требует, чтобы спикером был представитель ГЕРБ. И если они решат создать ненужные препятствия, мы больше не будем участвовать в переговорах. Ни с кем. Потому что это нечестно", – заявил Борисов.

ПП-ДБ уже объявила, что не будет поддерживать кандидата от ГЕРБ и может выдвинуть своего кандидата на должность спикера парламента.

Позиция Борисова и коалиции ПП-ДБ повышает вероятность того, что Болгария направляется к восьмым досрочным выборам за три с половиной года, которые могут состояться в феврале 2025 года.

В то же время политические заявления после болгарских выборов свидетельствуют о том, что формирование нового правительства будет зависеть от роли болгарского политика Деляна Пеевского, на которого Вашингтон и Лондон наложили санкции за коррупцию.

У Борисова есть два четких варианта формирования правительства. Один – с участием коалиции ПП-ДБ и Альянса за права и свободы, представляющего часть турецкого меньшинства в стране.

Другой вариант – гораздо более евроскептическое правительство с участием группы Пеевского, пророссийской Болгарской социалистической партии и популистской партии "Есть такой народ".

В конце прошлой недели Борисов заявил послам ЕС в Софии, что пойдет на все возможные компромиссы для формирования надлежащего правительства.

Европейские партнеры и США считают Болгарию особенно нестабильной и уязвимой к российскому влиянию из-за острого политического кризиса и войны в Украине.

Ранее ГЕРБ исключила возможность коалиции с пророссийской политсилой "Возрождение".

Читайте также – Седьмая попытка Болгарии: почему новые выборы дают шанс на выход из глубокого политического кризиса.