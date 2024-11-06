У Німеччині висунули звинувачення ісламісту, який вбив поліцейського у Мангеймі

Федеральна прокуратура Німеччини висунула звинувачення проти нападника з ножем Сулеймана А. – у вбивстві і п'яти замахах на вбивство.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

За даними прокуратури, він симпатизував "Ісламській державі" і поділяв її ідеологію. Обвинувачений перебуває під вартою з 18 червня. Раніше він перебував у реанімації через вогнепальне поранення, отримане під час нападу.

У травні Сулейман А. поранив ножем п'ятьох учасників мітингу антиісламського руху "Pax Europa", а також поліцейського Рувена Л. на ринковій площі Мангейма. Пізніше 29-річний поліцейський помер від отриманих поранень.

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25-річний Сулейман А. походить з міста Герат в Афганістані і останнім часом жив у багатоповерхівці в Геппенгаймі, земля Гессен, приблизно за 35 кілометрів від Мангейма.

Він вперше приїхав до Німеччини в березні 2013 року як неповнолітній без супроводу дорослих і подав прохання про надання притулку. Тоді він пред'явив афганський паспорт, який ідентифікував його як 13-річного.

У 2014 році його прохання про притулок було відхилено, але А. було заборонено депортувати через ситуацію з безпекою в Афганістані – найнижчий статус захисту, що надається німецькою владою.

Згідно з офіційними документами, з якими вдалося ознайомитися Spiegel, у 2017 році А. отримав атестат про повну загальну середню освіту. Потім він кілька місяців працював асистентом у секторі технологій виробництва паперу та упаковки.

До скоєння злочину він не був відомий поліції або Управлінню захисту Конституції як екстреміст. Він також, очевидно, раніше не привертав уваги у кримінальних справах.

Після нападу у Мангеймі канцлер Олаф Шольц оголосив, що знову дозволить депортацію тяжких злочинців і терористів до Афганістану і Сирії.