В Германии предъявили обвинения исламисту, убившему полицейского в Мангейме

Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против нападавшего с ножом Сулеймана А. – в убийстве и пяти покушениях на убийство.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

По данным прокуратуры, он симпатизировал "Исламскому государству" и разделял его идеологию. Обвиняемый находится под стражей с 18 июня. Ранее он находился в реанимации из-за огнестрельного ранения, полученного во время нападения.

В мае Сулейман А. ранил ножом пятерых участников митинга антиисламского движения "Pax Europa", а также полицейского Рувена Л. на рыночной площади Мангейма. Позже 29-летний полицейский скончался от полученных ранений.

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25-летний Сулейман А. происходит из города Герат в Афганистане и в последнее время жил в многоэтажке в Геппенгайме, земля Гессен, примерно в 35 километрах от Мангейма. Он впервые приехал в Германию в марте 2013 года как несовершеннолетний без сопровождения взрослых и подал прошение о предоставлении убежища.

Тогда он предъявил афганский паспорт, который идентифицировал его как 13-летнего. В 2014 году его прошение об убежище было отклонено, но А. было запрещено депортировать из-за ситуации с безопасностью в Афганистане – самый низкий статус защиты, предоставляемый немецкими властями.

Согласно официальным документам, с которыми удалось ознакомиться Spiegel, в 2017 году А. получил аттестат о полном общем среднем образовании. Затем он несколько месяцев работал ассистентом в секторе технологий производства бумаги и упаковки.

До совершения преступления он не был известен полиции или Управлению защиты Конституции как экстремист. Он также, очевидно, ранее не привлекал внимания по уголовным делам.

После нападения в Мангейме канцлер Олаф Шольц объявил, что снова разрешит депортацию тяжких преступников и террористов в Афганистан и Сирию.