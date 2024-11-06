Президент Чехії закликав до створення комплексного плану відновлення України

Президент Чехії Петр Павел вважає, що підхід до відновлення України заслуговує на комплексний, інтегрований та скоординований план, створений у співпраці з Північною Америкою та Європою.

Про це він заявив на пресконференції після зустрічі з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд, передає "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

На думку глави чеської держави, цей план приніс би Україні перспективу, на яку вона могла б розраховувати. Якщо люди, які емігрували з країни, якій загрожує війна з Росією, знатимуть про проєкти, в яких вони можуть бути задіяні, це було б добре для України та інших країн, вважає він. На думку президента, це має бути схоже на план Маршалла з відбудови зруйнованої Європи після Другої світової війни.

Павел вважає, система захисту для українців не повинна бути побудована таким чином, щоб позбавити Україну людей, які могли б брати участь у післявоєнній відбудові країни. Вони повинні бачити можливості у власній країні, які можна порівняти з тими, які вони бачать у західних країнах, вважає він.

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За словами Амхерд, Швейцарія готова надати свої послуги, будь-яке вирішення конфлікту, на думку президента, повинно поважати міжнародне право і Статут ООН. "Перспективи миру і відновлення України мають стратегічне значення для Швейцарії", – сказала вона.

За її словами, це має вирішальне значення для забезпечення стабільності та добробуту на європейському континенті та за його межами.

Нагадаємо, прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні у жовтні оголосила, що Конференція з відновлення України відбудеться у Римі 10-11 липня 2025 року.