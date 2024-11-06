Президент Чехии призвал к созданию комплексного плана восстановления Украины

Президент Чехии Петр Павел считает, что подход к восстановлению Украины заслуживает комплексный, интегрированный и скоординированный план, созданный в сотрудничестве с Северной Америкой и Европой.

Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Швейцарии Виолой Амхерд, передает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

По мнению главы чешского государства, этот план принес бы Украине перспективу, на которую она могла бы рассчитывать. Если люди, которые эмигрировали из страны, которой угрожает война с Россией, будут знать о проектах, в которых они могут быть задействованы, это было бы хорошо для Украины и других стран, считает он. По мнению президента, это должно быть похоже на план Маршалла по восстановлению разрушенной Европы после Второй мировой войны.

Павел считает, система защиты для украинцев не должна быть построена таким образом, чтобы лишить Украину людей, которые могли бы участвовать в послевоенном восстановлении страны. Они должны видеть возможности в собственной стране, которые сопоставимы с теми, которые они видят в западных странах, считает он.

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По словам Амхерд, Швейцария готова предоставить свои услуги, любое решение конфликта, по мнению президента, должно уважать международное право и Устав ООН. "Перспективы мира и восстановления Украины имеют стратегическое значение для Швейцарии", – сказала она.

По ее словам, это имеет решающее значение для обеспечения стабильности и благополучия на европейском континенте и за его пределами.

Напомним, премьер-министр Италии Джорджия Мелони в октябре объявила, что Конференция по восстановлению Украины состоится в Риме 10-11 июля 2025 года.