Европарламент не дал зеленый свет венгерскому еврокомиссару, он пойдет на новую проверку

Венгерский еврокомиссар Оливер Вархеи, которому в новом составе Еврокомиссии предложили портфель комиссара по охране здоровья и благополучию животных, не получил быстрого одобрения в Европарламенте и должен будет ответить на дополнительные вопросы депутатов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

Оливера Вархеи 6 ноября заслушали в комитетах Европарламента. В течение около 3,5 часов ему пришлось отвечать на вопросы из новой сферы ответственности и о его связях с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

В итоге координаторы профильных комитетов решили потребовать от Вархеи еще один раунд ответов на письменные вопросы.

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"Отмечаем, что ответы, предоставленные господином Вархеи, не соответствуют ожиданиям группы Renew Europe, поэтому мы заключаем, что на данном этапе не можем поддержать его номинацию", – заявили в либеральной группе после слушаний с венгерским кандидатом.

Координатор комитета по вопросам окружающей среды, общественного здоровья и продовольственной безопасности от "Зеленых" Сара Матье отметила, что Вархеи "не убедил их" относительно соответствия должности своей кандидатуры.

Среди прочего, Вархеи задали много вопросов по поводу его позиции относительно абортов, и он повторял, что является "союзником женщин", но этот вопрос, мол, вне компетенции ЕС.

По словам нескольких должностных лиц Европарламента, имена которых издание не указывает, Вархеи поддержали только "Европейские консерваторы и реформисты", тогда как "Зеленые", либералы и социал-демократы настаивали на еще одном раунде письменных вопросов.

Вархеи должен будет дать ответ на них до понедельника, после чего координаторы комитетов снова проведут встречу по его кандидатуре, где для ее согласования необходимо две трети голосов. Если им так и не удастся достичь решения об одобрении или отклонении кандидатуры, голосование перейдет на уровень комитетов в целом, где для одобрения достаточно будет простого большинства.

Развитие событий с кандидатурой Вархеи не стало неожиданностью.

Это первый из кандидатов, у которого возникли проблемы в процессе назначения нового состава Еврокомиссии.

Напомним, в новой Комиссии Вархеи был номинирован на должность комиссара по вопросам здравоохранения и благополучия животных, тогда как до этого занимался важной сферой расширения.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил возмущение решением президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен забрать у него эту должность.

Сам Вархеи назвал фактическое понижение в должности признанием качества венгерской медицины.