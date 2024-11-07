Міністр оборони Польщі не згоден на передачу Україні нової партії МіГ-29

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що не погоджується на передачу Україні нової партії бойових літаків МіГ-29, оскільки вони захищають польське небо.

Про це він сказав Radio Zet, повідомляє "Європейська правда".

Глава Міноборони Косіняк-Камиш, який також є віцепрем'єром, підкреслив, що Польща передала Україні стільки військової техніки, скільки змогла, але межею є її власна безпека.

"Наприклад, МІГ-29 – вони патрулюють польське небо, вони служать польським пілотам. Я не можу сказати, що я згоден з передачею літаків. З мого боку згоди на це немає", – сказав польський міністр оборони.

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На запитання про останні заяви президента Зеленського щодо допомоги Україні, Косіняк-Камиш відповів, що той "всіма силами намагається, щоб інтерес до українського питання не зникав".

"Йому, звичайно, було б легше, якби інші країни брали участь у цій війні, але Польща не є конфлікту", – сказав віцепрем’єр Польщі.

У липні польський прем'єр Дональд Туск говорив, що Польща може розглянути передачу Україні додаткових винищувачів радянських моделей, якщо зможе спільно з союзниками знайти їм заміну.

Глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш пізніше відкинув заклики президента Володимира Зеленського прискорити передачу МіГ-29 Україні, пославшись на той же аргумент.

У вересні польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Варшава може передати Україні додаткові літаки МіГ-29, але це залежить від того, чи матиме вона достатньо ресурсів для захисту власного неба.