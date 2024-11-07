Министр обороны Польши не согласен на передачу Украине новой партии МиГ-29

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что не согласен на передачу Украине новой партии боевых самолетов МиГ-29, поскольку они защищают польское небо.

Об этом он сказал Radio Zet, сообщает "Европейская правда".

Глава Минобороны Косиняк-Камыш, который также является вице-премьером, подчеркнул, что Польша передала Украине столько военной техники, сколько смогла, но пределом является ее собственная безопасность.

"Например, МИГ-29 – они патрулируют польское небо, они служат польским пилотам. Я не могу сказать, что я согласен с передачей самолетов. С моей стороны согласия на это нет", – сказал польский министр обороны.

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На вопрос о последних заявлениях президента Зеленского относительно помощи Украине Косиняк-Камыш ответил, что тот "всеми силами старается, чтобы интерес к украинскому вопросу не исчезал".

"Ему, конечно, было бы легче, если бы другие страны участвовали в этой войне, но Польша не является стороной конфликта", – сказал вице-премьер Польши.

В июле польский премьер Дональд Туск говорил, что Польша может рассмотреть передачу Украине дополнительных истребителей советских моделей, если сможет совместно с союзниками найти им замену.

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш позже отверг призывы президента Владимира Зеленского ускорить передачу МиГ-29 Украине, сославшись на тот же аргумент.

В сентябре польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Варшава может передать Украине дополнительные самолеты МиГ-29, но это зависит от того, будет ли она иметь достаточно ресурсов для защиты собственного неба.