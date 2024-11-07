В Швеции судят подростков, которые за деньги согласились на заказное убийство в Копенгагене

В Швеции продолжается суд над группой несовершеннолетних – парнем и девушкой – которых подозревают в подготовке убийства в датской столице Копенгагене по заказу преступной группировки.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Перед судом предстали 16-летний парень и 14-летняя девушка. По данным следствия, парню через мессенджер предложили "задание" за деньги – поехать в Мальме, а оттуда – в соседний Копенгаген для заказного убийства. За это им пообещали 150 тысяч шведских крон (около 13 тысяч евро).

Кто-то из окружения парня узнал о его намерениях и сообщил в полицию, после чего его задержали на вокзале Стокгольма, а девушку – в Мальме.

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Следствие считает, что всего к планированию были привлечены трое – двое 16-летних парней и уже упомянутая девушка. Одного из парней обвинили в подготовке убийства, его сверстника – в соучастии. Девушка, как считают, также должна была ехать на "задание", однако смягчающими обстоятельствами для нее стал юный возраст.

На суде главный парень из группы пытался доказывать, что потом хотел "соскочить" с задания, и показывал, как перед поездкой писал в мессенджере своей девушке, что на него давят. 14-летняя также заявила, что заказчик писал и угрожал ей. Однако суд решил, что это нельзя интерпретировать как угрозы.

16-летнего, который был ключевым человеком в выполнении "задания", приговорили к году надзора, а второго оправдали. Для лиц до 15 лет в Швеции невозможно наказание по уголовным статьям.

Кого именно "заказали" злоумышленники и кто стоял за этим, неизвестно.

Случай, похоже, является частью системной проблемы, усилившейся летом 2024 года – вербовки шведских подростков преступными организациями для различных задач в Копенгагене.

Лица, устроившие взрывы неподалеку от посольства Израиля в Копенгагене в начале октября, также оказались ребятами из Швеции.