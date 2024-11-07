В Італії на п’ятницю готують масштабний страйк працівників громадського транспорту

У п’ятницю 8 листопада італійські профспілки працівників громадського транспорту проведуть масштабний страйк, через який курсувати буде лише обмежена кількість рейсів.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Страйк транспортників триватиме 24 години і розпочнеться з 5:30, коли перші автобуси виходять на маршрути. Кількість рейсів буде скорочена у тому числі на так званих гарантованих маршрутах, працюватимуть приблизно 30% водіїв.

На 10:30 планується мітинг під будівлею Міністерства транспорту й інфраструктури.

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Профспілки Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal і Ugl Fna вимагатимуть поновлення національного контракту, більшого фінансування, покращення захисту працівників та реформ у сфері.

У Сербії минулого тижня страйкували вчителі, а у Греції – "сезонні" пожежники, які просять про постійну зайнятість.

Через страйк комунальників у французькому Марселі наприкінці жовтня на вулицях міста накопичилися тонни сміття.