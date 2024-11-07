В Италии на пятницу готовят масштабную забастовку работников общественного транспорта

В пятницу 8 ноября итальянские профсоюзы работников общественного транспорта проведут масштабную забастовку, из-за которой курсировать будет только ограниченное количество рейсов.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Забастовка транспортников продлится 24 часа и начнется с 5:30, когда первые автобусы выходят на маршруты. Количество рейсов будет сокращено в том числе на так называемых гарантированных маршрутах, будут работать примерно 30% водителей.

На 10:30 планируется митинг под зданием Министерства транспорта и инфраструктуры.

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