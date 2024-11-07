Європарламент дав зелене світло словенській кандидатці в єврокомісари з розширення 

Представниця Словенії Марта Кос отримала схвалення для затвердження на посаду єврокомісара з питань розширення у результаті слухань у Європарламенті в четвер.

Про це повідомили у політичній групі Європарламенту "Оновити Європу", пише "Європейська правда".

"Марта Кос, номінована на посаду словенського комісара з питань розширення, отримала зелене світло після слухань у Європейському парламенті щодо її затвердження у комітеті у закордонних справах, разом з іншими трьома запрошеними комітетами – AFCO, LIBE та DROI", – сказано у повідомленні.

Група "Оновити Європу" вітає її прагнення скористатися новим імпульсом навколо розширення, відстоюючи підхід, заснований на заслугах.

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Одними з пріоритетів Марти Кос у короткостроковій перспективі є закриття розділів з Чорногорією, відкриття решти кластерів з Албанією та відкриття фундаментального кластера з Північною Македонією, Україною та Молдовою.

Ще одним елементом, які Марта Кос виклала у її пріоритетах, є поступова інтеграція партнерів з розширення в ключові сектори економіки ЄС за допомогою нових інструментів, таких як Український фонд та План зростання для Західних Балкан.

Під час слухань у Європарламенті Кос назвала підтримку України та відсіч російській агресії абсолютним пріоритетом.

"ЄвроПравда" вже розповідала найважливіші факти про Марту Кос, що може стати ключовою для України посадовицею у Єврокомісії.

До неї, нагадаємо, посаду комісара з розширення обіймав представник Угорщини Олівер Варгеї. У новому складі ЄК Урсула фон дер Ляєн "понизила" його до комісара з охорони здоров’я та добробуту тварин.

Наразі Варгеї став єдиним комісаром, у якого виникли труднощі у процесі затвердження в Європарламенті – йому доведеться повторно відповідати на письмові запитання депутатів.