Европарламент дал зеленый свет словенскому кандидату в еврокомиссары по расширению

Представительница Словении Марта Кос получила одобрение для утверждения на должность еврокомиссара по вопросам расширения в результате слушаний в Европарламенте в четверг.

Об этом сообщили в политической группе Европарламента "Обновить Европу", пишет "Европейская правда".

"Марта Кос, номинированная на должность словенского комиссара по вопросам расширения, получила зеленый свет после слушаний в Европейском парламенте по ее утверждению в комитете по иностранным делам, вместе с другими тремя приглашенными комитетами – AFCO, LIBE и DROI", – говорится в сообщении.

Группа "Обновить Европу" приветствует ее стремление воспользоваться новым импульсом вокруг расширения, отстаивая подход, основанный на заслугах.

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Одними из приоритетов Марты Кос в краткосрочной перспективе является закрытие разделов с Черногорией, открытие остальных кластеров с Албанией и открытие фундаментального кластера с Северной Македонией, Украиной и Молдовой.

Еще одним элементом, которые Марта Кос изложила в ее приоритетах, является постепенная интеграция партнеров по расширению в ключевые сектора экономики ЕС с помощью новых инструментов, таких как Украинский фонд и План роста для Западных Балкан.

Во время слушаний в Европарламенте Кос назвала поддержку Украины и отпор российской агрессии абсолютным приоритетом.

"ЕвроПравда" уже рассказывала важнейшие факты о Марте Кос, которая может стать ключевым для Украины должностным лицом в Еврокомиссии.

До нее, напомним, должность комиссара по расширению занимал представитель Венгрии Оливер Варгеи. В новом составе ЕК Урсула фон дер Ляйен "понизила" его до комиссара по охране здоровья и благополучия животных.

Сейчас Варгеи стал единственным комиссаром, у которого возникли трудности в процессе утверждения в Европарламенте – ему придется повторно отвечать на письменные вопросы депутатов.