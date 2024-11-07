В Дании двух шведских подростков обвинили в терроризме за взрывы возле посольства Израиля

Двум шведским подросткам, арестованным в связи со взрывами, произошедшими в прошлом месяце на рассвете возле посольства Израиля в Копенгагене, в четверг предъявили предварительные обвинения в терроризме.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Эти обвинения предшествуют официальным обвинениям и позволяют властям задержать подозреваемых на время расследования. Подростки в возрасте 17 и 19 лет были арестованы в начале октября после того, как две ручные гранаты были брошены в посольство. Никто не пострадал, а взрывы, прогремевшие примерно в 100 метрах от дипломатической миссии, повредили террасу другого здания.

Датская телерадиокомпания DR сообщила в четверг с судебного заседания, что по предварительным обвинениям задержанные намеревались убить людей на территории посольства Израиля или вблизи него.

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Первоначально подростки были арестованы по предварительным обвинениям в незаконном владении оружием и находились в предварительном заключении. Однако полиция заявила, что впоследствии предварительные обвинения могут быть расширены.

Оба отрицают свою вину. Обоих, чьи имена не называются, задержали в поезде на центральном вокзале Копенгагена.

Позже газета Ekstra Bladet опубликовала фотографии, на которых якобы одного из них в белом защитном костюме, который полиция обычно надевает на подозреваемого, чтобы сохранить потенциальные следы нападения или ДНК возможных жертв, забирает полиция на железнодорожной платформе.

Случай, похоже, является частью системной проблемы, усилившейся летом 2024 года – вербовки шведских подростков преступными организациями для различных задач в Копенгагене.