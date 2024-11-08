Пентагон: США будут поддерживать Украину до конца срока президентства Байдена

Представительница Пентагона Сабрина Сингх подтвердила обязательства США о продлении военной помощи Украине до конца срока действующей администрации Джо Байдена.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Сингх заявила, что до конца срока действующей администрации останутся активными президентские пакеты помощи и USAI (Ukraine Security Assistance Initiative).

"У нас все еще остается около $2 млрд в USAI, которые мы можем выделить. Поэтому в ближайшие недели мы продолжим предоставлять пакеты", – подчеркнула она.

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Также Сингх акцентировала, что военная поддержка по-прежнему будет поступать на регулярной основе.

Отдельно она подчеркнула, что поддержка Украины имеет двухпартийную поддержку в Конгрессе, что является важным фактором, особенно после январской смены администрации.

"Поддержка Украины остается сильной", – подчеркнула она.

1 ноября Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине стоимостью $425 млн.

Предыдущий пакет военной помощи на $400 млн объявил 21 октября Остин во время визита в Киев.