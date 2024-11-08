Очільник МЗС Ізраїлю вирушив до Нідерландів після антисемітського побиття вболівальників

У Нідерландах чекають з терміновим візитом міністра закордонних справ Ізраїлю після того, як напередодні увечері вболівальники ізраїльської команди "Маккабі Тель-Авів" зазнали численних нападів з боку пропалестинських активістів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS.

Новопризначений міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар вирушає на переговори з нідерландським колегою Каспаром Вельдкампом. Також він зустрінеться з місцевою єврейською громадою.

Перед тим прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу пообіцяв відправити до Амстердама два літаки для того, щоб безпечно забрати співвітчизників. Речник ізраїльської армії заявив, що до Амстердаму готують "рятувальну місію" з медичними командами на борту, проте згодом повідомили, що плани змінюються.

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Також повідомляють, що мерія Амстердама планує провести термінові дебати у зв’язку з інцидентом та вже у п’ятницю відбудеться зустріч лідерів політсил, представлених у міській раді.

Підтверджена кількість затриманих після подій вечора і ночі зросла до 62 осіб.

Як відомо, напередодні увечері в Амстердамі після матчу між місцевим "Аяксом" та ізраїльським клубом "Маккабі Тель-Авів" спалахнули заворушення, в ході яких пропалестинські активісти нападали на ізраїльських вболівальників.

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф засудив напад на ізраїльських футбольних фанатів в Амстердамі та запевнив ізраїльського колегу, що всі винні будуть притягнуті до відповідальності.

Президентка Єврокомісії після інциденту висловила обурення та наголосила, що антисемітизму немає місця у сучасній Європі.