Глава МИД Израиля отправился в Нидерланды после антисемитского избиения болельщиков

В Нидерландах ждут со срочным визитом министра иностранных дел Израиля после того, как накануне вечером болельщики израильской команды "Маккаби Тель-Авив" подверглись многочисленным нападениям со стороны пропалестинских активистов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NOS.

Новоназначенный министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар отправляется на переговоры с нидерландским коллегой Каспаром Вельдкампом. Также он встретится с местной еврейской общиной.

Перед тем премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал отправить в Амстердам два самолета для того, чтобы безопасно забрать соотечественников. Представитель израильской армии заявил, что в Амстердам готовят "спасательную миссию" с медицинскими командами на борту, однако впоследствии сообщили, что планы меняются.

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Также сообщается, что мэрия Амстердама планирует провести срочные дебаты в связи с инцидентом и уже в пятницу состоится встреча лидеров политсил, представленных в городском совете.

Подтвержденное количество задержанных после событий вечера и ночи возросло до 62 человек.

Как известно, накануне вечером в Амстердаме после матча между местным "Аяксом" и израильским клубом "Маккаби Тель-Авив" вспыхнули беспорядки, в ходе которых пропалестинские активисты нападали на израильских болельщиков.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф осудил нападение на израильских футбольных фанатов в Амстердаме и заверил израильского коллегу, что все виновные будут привлечены к ответственности.

Президент Еврокомиссии после инцидента выразила возмущение и подчеркнула, что антисемитизму нет места в современной Европе.