Израиль все же не отправит "спасательную миссию" в Нидерланды, вместо этого будут дополнительные рейсы

В Израиле после дополнительных консультаций решили отказаться от спецрейсов для эвакуации своих граждан из Амстердама после нападений на футбольных болельщиков, вместо этого запланировали дополнительные коммерческие рейсы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают The Times of Israel и нидерландское NOS.

После первых заявлений премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и от армии о намерении отправить "спасательную миссию" для эвакуации израильских болельщиков из Амстердама, которые подверглись нападениям, в правительстве все же отказались от этой идеи.

В офисе Нетаньяху после дополнительной оценки ситуации решили, что такой шаг не является необходимостью и армия не будет организовывать спецрейс в Амстердам. Вместо этого позаботятся о возвращении сограждан обычными рейсами.

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Министр инфраструктуры Нидерландов Барри Мадленер сообщил, что пообещал израильскому коллеге "полное сотрудничество" в организации дополнительных рейсов для израильских болельщиков, находящихся в Амстердаме.

В расписании аэропорта "Схипхол" запланировано шесть рейсов в Тель-Авив на 8 ноября, вместо обычных двух, и два на субботу – вместо обычного одного.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф осудил нападение на израильских футбольных фанатов в Амстердаме и заверил израильского коллегу, что все виновные будут привлечены к ответственности.

В связи с инцидентом в Нидерландах ждут со срочным визитом министра иностранных дел Израиля.