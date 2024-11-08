В Германии обнаружили незаконный склад фейерверков на миллионы евро, их уничтожат

Наводка из Нидерландов привела немецких следователей к большому нелегальному складу фейерверков в городе Хювен в округе Эмсланд.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Розничная стоимость изъятых фейерверков оценивается в миллионы, по данным прокуратуры города Оснабрюк, округа Эмсланд и полиции.

По словам представителя полиции, во время обыска склада правоохранители обнаружили более 100 европалет с незащищенными профессиональными фейерверками. Фейерверки, очевидно, предназначались для незаконной продажи.

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Следователи из Нидерландов обнаружили 30 ящиков фейерверков во время осмотра транспортного средства в среду и получили информацию о складе. Они проинформировали полицию Эмсланда о складе в Хювене.

Среди изъятых товаров – профессиональные фейерверки различных категорий, которые в Германии можно запускать только при наличии соответствующего разрешения. По мнению полиции, фейерверки представляют значительную опасность, а их взрывная сила может нанести серьезный вред.

Как только официальные лица задокументируют найденные предметы, фейерверки будут уничтожены. Сейчас продолжается следствие.

Напомним, в июле из-за взрыва на складе пиротехники в Болгарии погибли четыре человека.

Во время прошлогодних празднований Нового года во многих городах Европы были инциденты с ранениями и летальными последствиями из-за использования фейерверков и другой пиротехники.