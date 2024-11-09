Польща заборонила польоти безпілотників над Варшавою на День незалежності

У зв'язку з необхідністю забезпечити безпеку заходів, пов'язаних зі святкуванням Дня незалежності Польщі в понеділок, Головне управління столичної поліції Варшави за погодженням з Державною службою охорони заборонило польоти безпілотників над польською столицею.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Як повідомили в Головному управлінні столичної поліції Варшави, заборона діятиме в понеділок з 6 ранку до півночі, за винятком польотів державної авіації, польотів літаків, що виконуються за погодженням з адміністратором зони, і суден, що належать адміністратору зони.

"Заборонна зона охоплює вертикальну висоту від рівня землі до 690 метрів і утворює коло радіусом 5 000 метрів, центром якого є Центр науки "Коперник" на вулиці Вибжеже Костюшковського, 20", – повідомили в Головному управлінні столичної поліції Варшави.

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У Головному управлінні столичної поліції Варшави підкреслили, що порушення правил повітряного руху загрожує оператору безпілотника серйозними наслідками.

"Той, хто під час виконання польоту з використанням повітряного судна порушить правила повітряного руху, що діють в районі, де відбувається політ, підлягає покаранню у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років", – нагадали в столичній поліції.

Нагадаємо, влада Варшави дозволила організаторам щорічного Маршу незалежності, присвяченого проголошенню незалежності Польщі 11 листопада – перед цим акцію не реєстрували через порушення під час подання заявки.

На минулорічну ходу прийшли десятки тисяч людей, вона пройшла відносно мирно. Одна група принесла з собою прапори ЄС та ЛГБТК+, які топтали, а один райдужний прапор був спалений. За результатами маршу затримали 56 осіб і вилучили понад тисячу піротехнічних засобів.