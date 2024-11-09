Польша запретила полеты беспилотников над Варшавой на День независимости

В связи с необходимостью обеспечить безопасность мероприятий, связанных с празднованием Дня независимости Польши в понедельник, Главное управление столичной полиции Варшавы по согласованию с Государственной службой охраны запретило полеты беспилотников над польской столицей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Как сообщили в Главном управлении столичной полиции Варшавы, запрет будет действовать в понедельник с 6 утра до полуночи, за исключением полетов государственной авиации, полетов самолетов, выполняемых по согласованию с администратором зоны, и судов, принадлежащих администратору зоны.

"Запретная зона охватывает вертикальную высоту от уровня земли до 690 метров и образует круг радиусом 5 000 метров, центром которого является Центр науки "Коперник" на улице Выбжеже Костюшковского, 20", – сообщили в Главном управлении столичной полиции Варшавы.

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В Главном управлении столичной полиции Варшавы подчеркнули, что нарушение правил воздушного движения грозит оператору беспилотника серьезными последствиями.

"Тот, кто во время выполнения полета с использованием воздушного судна нарушит правила воздушного движения, действующие в районе, где происходит полет, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок до пяти лет", – напомнили в столичной полиции.

Напомним, власти Варшавы разрешили организаторам ежегодного Марша независимости, посвященного провозглашению независимости Польши 11 ноября – перед этим акцию не регистрировали из-за нарушений при подаче заявки.

На прошлогоднее шествие пришли десятки тысяч людей, оно прошло относительно мирно. Одна группа принесла с собой флаги ЕС и ЛГБТК+, которые топтали, а один радужный флаг был сожжен. По результатам марша задержали 56 человек и изъяли более тысячи пиротехнических средств.