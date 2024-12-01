В Германии грузовик вызвал серию аварий: 26 пострадавших, 50 поврежденных авто

Полиция Германии задержала водителя грузовика в земле Северная Рейн-Вестфалия, которого преследовала за превышение скорости на нескольких автобанах и развязках, где были вызваны ДТП с более чем 20 пострадавшими.

Об этом сообщает Rheinische Post со ссылкой на данные полиции, передает "Европейская правда".

Как отметили в агентстве, расследование хаотичного движения грузовика, который вызвал многочисленные аварии и ранения 26 человек на нескольких автомагистралях в Северном Рейне-Вестфалии, продолжается.

По сообщению немецкой полиции, водитель грузовика будет допрошен, как только это станет возможным после завершения медицинской экспертизы.

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Фото: DPA

Фото: DPA

Отмечается, что 30-летний водитель был арестован вблизи города Хаген после того, как его грузовик на польских номерах протаранил несколько автомобилей и в конце концов остановился после столкновения на встречной полосе.

Всего в серию аварий попали 50 автомобилей.

Фото: DPA

Фото: DPA

Как акцентировали в полиции – во время задержания на месте происшествия появились первые признаки возможного употребления алкоголя или наркотиков, сообщили в полиции. Никаких других подробностей они не предоставили.

По данным правоохранителей, количество людей с серьезными травмами возросло до восьми, в том числе один человек получил травмы, которые опасны для жизни. Правоохранители отметили, что 18 человек получили легкие ранения.

Учитывая большое количество задействованных транспортных средств и длительную запутанную ситуацию, следователи не исключают, что пострадавших может быть еще больше.

Напомним, недавно в Финляндии грузовик, перевозивший военнослужащих Сил обороны, попал в ДТП, в результате которого пострадали 23 человека.

28 ноября в Мазовецком воеводстве Польши произошла смертельная авария с участием военного грузовика, заполненного более 20 военными, один человек в результате погиб.