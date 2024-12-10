Во Франции самолет совершил экстренную посадку из-за пассажира, напавшего на стюардессу

Во Франции самолет авиакомпании Vueling, совершавший рейс из Парижа в испанский Аликанте, совершил экстренную посадку по приказу капитана из-за конфликтной ситуации на борту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Инцидент произошел в воскресенье, 8 декабря. Его причиной стало нападение одного из пассажиров на стюардессу.

Как указано, 25-летний мужчина, который, как сообщается, имел психологические проблемы, дернул стюардессу за волосы и ударил ногой.

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После приземления пассажира уже ждали правоохранители. Начато расследование по факту препятствования аэронавигации.

Согласно транспортному кодексу Франции, нарушителю грозит пять лет заключения и штраф в размере 18 тысяч евро.

В лондонском аэропорту "Гатвик" в пятницу, 22 ноября, эвакуировали часть южного терминала из-за угрозы.

Недавно туман затруднил взлет и посадку самолетов в аэропорту под Краковом, в результате чего отменили семь рейсов, в том числе в Варшаву, Мюнхен, Франкфурт и Лондон.