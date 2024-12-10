У Раді вважають, що Сейм Польщі не схвалить закон щодо героїзації ОУН-Б і УПА

Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк вважає, що зареєстрований у Сеймі Польщі законопроєкт про засудження і покарання за героїзацію ідеології ОУН-Б і УПА навряд чи буде ухвалений.

Таку думку вона висловила у своєму Facebook, пише "Європейська правда".

Вона зазначила, що повідомлення про реєстрацію в Сеймі Польщі цього законопроєкту "викликали резонанс та багато емоцій в Україні".

"Але не варто поспішати з висновками. Виглядає все так, що головний мотив появи цього законопроєкту – президентські вибори в Польщі, які відбудуться в середині 2025 року", – вважає Кондратюк.

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Вона звертає увагу на те, що це не ініціатива урядової більшості, яку очолює "Громадянська коаліція" прем'єр-міністра Дональда Туска.

Законопроєкт зареєстрували два депутати від опозиційної партії "Право і справедливість", яка нещодавно підтримала висування кандидатом у президенти Кароля Навроцького – чинного керівника Інституту національної пам’яті Польщі.

"Очевидно, що все це не більше ніж політтехнологія, яка грає на емоціях поляків зі складних питань українсько-польського минулого. Вона покликана електорально посилити позиції Навроцького на противагу кандидатові від "Громадянської коаліції" Рафалу Тшасковському під час виборчої кампанії, яка стартує вже в січні 2025 року", – вважає Кондратюк.

Проте, за її словами, навряд чи такий законопроєкт буде підтримано більшістю в Сеймі, у тому числі через явне використання цієї законодавчої ініціативи на користь Навроцького.

Тема подій на Волині 1943-1945 років залишається каменем спотикання у двосторонніх відносинах України та Польщі. Та наприкінці листопада міністри закордонних справ Польщі та України Радослав Сікорський та Андрій Сибіга ухвалили спільну заяву щодо питання ексгумацій жертв Волинської трагедії.

Більше про останнє рішення України щодо проблеми, яка отруювала відносини з Польщею, дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди".