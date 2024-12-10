В Раде считают, что Сейм Польши не одобрит закон о героизации ОУН-Б и УПА

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк считает, что зарегистрированный в Сейме Польши законопроект об осуждении и наказании за героизацию идеологии ОУН-Б и УПА вряд ли будет принят.

Такое мнение она высказала в своем Facebook, пишет "Европейская правда".

Она отметила, что сообщение о регистрации в Сейме Польши этого законопроекта "вызвали резонанс и много эмоций в Украине".

"Но не стоит спешить с выводами. Выглядит все так, что главный мотив появления этого законопроекта – президентские выборы в Польше, которые состоятся в середине 2025 года", – считает Кондратюк.

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Она обращает внимание на то, что это не инициатива правительственного большинства, которое возглавляет "Гражданская коалиция" премьер-министра Дональда Туска.

Законопроект зарегистрировали два депутата от оппозиционной партии "Право и справедливость", которая недавно поддержала выдвижение кандидатом в президенты Кароля Навроцкого – действующего руководителя Института национальной памяти Польши.

"Очевидно, что все это не более чем политтехнология, которая играет на эмоциях поляков по сложным вопросам украинско-польского прошлого. Она призвана электорально усилить позиции Навроцкого в противовес кандидату от "Гражданской коалиции" Рафалу Тшасковскому во время избирательной кампании, которая стартует уже в январе 2025 года", – считает Кондратюк.

Однако, по ее словам, вряд ли такой законопроект будет поддержан большинством в Сейме, в том числе из-за явного использования этой законодательной инициативы в пользу Навроцкого.

Тема событий на Волыни 1943-1945 годов остается камнем преткновения в двусторонних отношениях Украины и Польши. Но в конце ноября министры иностранных дел Польши и Украины Радослав Сикорский и Андрей Сибига приняли совместное заявление по вопросу эксгумаций жертв Волынской трагедии.

Больше о последнем решении Украины по проблеме, которая отравляла отношения с Польшей, смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды".