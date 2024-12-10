В Исландии официально объявили конец последнего извержения вулкана

Последнее извержение вулкана на исландском полуострове Рейкьянес официально объявили завершенным во вторник, 10 декабря, через две недели после начала.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Iceland Review.

Накануне Исландское метеорологическое управление отправило дроны над районом извержения для оценки ситуации и обнаружило, что лава больше не прорывается на поверхность.

Признаки извержения были в последний раз зафиксированы на камерах наблюдения 8 декабря.

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Напомним, вулкан начал извержение к северо-востоку от города Гриндавик – там же, где и предыдущие заметные случаи вулканической активности в Исландии, – 20 ноября.

За несколько недель, прошедших с тех пор, активность вулкана значительно снизилась, поэтому жители Гриндавика вернулись в дома, а местный спа-курорт Голубая лагуна после ущерба от лавы снова открылся.

Возобновление вулканической активности на полуострове после примерно 800-летней паузы поставило под вопрос дальнейшее существование Гриндавика. Городок, где до извержений проживало 4 тысячи человек, пострадал от лавы и подземных толчков, сопровождающих вулканическую активность.