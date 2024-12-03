У Варшаві зіштовхнулися два трамваї, є постраждалі

У понеділок, 2 грудня, ввечері у польській Варшаві зіштовхнулися два трамваї, внаслідок чого постраждали шестеро людей.

Про це повідомив польський мовник RMF24 із посиланням на інформацію представника поліції, передає "Європейська правда".

Як передає мовник, ввечері 2 грудня два трамваї зіткнулися на вулиці Маримонка у Варшаві. Внаслідок цього постраждали шестеро людей, троє з яких були доставлені до лікарні.

Причиною аварії стала відмова гальм в одному з трамваїв, під час інциденту водії були тверезі, акцентував представник поліції.

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Як зазначив представник пожежників, перший трамвай різко гальмував і врізався в трамвай другої лінії.

Внаслідок інциденту у Варшаві ускладнена робота двох трамвайних ліній.

1 грудня поліція Німеччини затримала водія вантажівки, якого переслідувала за перевищення швидкості на кількох автобанах та розв'язках, де були спричинені ДТП з понад 20 постраждалими.

Того ж дня у Польщі затримали чоловіка після погоні, який перевозив зброю та наркотики.