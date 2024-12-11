В польском Вроцлаве четыре человека пострадали в столкновении автобуса и трамвая

В польском городе Вроцлав вечером во вторник четыре человека пострадали в результате столкновения трамвая и рейсового автобуса.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Авария произошла после 7 часов вечера на перекрестке. Трамвай с пассажирами столкнулся с городским рейсовым автобусом и сошел с рельсов.

Фото: пресс-служба мэрии Вроцлава

В результате инцидента пострадали четверо пассажиров трамвая, им оказали помощь на месте и дальнейшей угрозы для их жизни нет, сообщили в полиции.

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Проверка показала, что водители обоих транспортных средств были трезвыми.

Из-за аварии движение в одном из направлений было заблокировано около часа.

Напомним, 2 декабря в Варшаве столкнулись два трамвая, тогда пострадали шесть человек.

В конце октября опасное ДТП с трамваем произошло в центре столицы Норвегии – сошедший с рельсов трамвай въехал в помещение магазина.