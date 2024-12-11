В польском Вроцлаве четыре человека пострадали в столкновении автобуса и трамвая
Новости — Среда, 11 декабря 2024, 08:36 —
В польском городе Вроцлав вечером во вторник четыре человека пострадали в результате столкновения трамвая и рейсового автобуса.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
Авария произошла после 7 часов вечера на перекрестке. Трамвай с пассажирами столкнулся с городским рейсовым автобусом и сошел с рельсов.
В результате инцидента пострадали четверо пассажиров трамвая, им оказали помощь на месте и дальнейшей угрозы для их жизни нет, сообщили в полиции.
Проверка показала, что водители обоих транспортных средств были трезвыми.
Из-за аварии движение в одном из направлений было заблокировано около часа.
Напомним, 2 декабря в Варшаве столкнулись два трамвая, тогда пострадали шесть человек.
В конце октября опасное ДТП с трамваем произошло в центре столицы Норвегии – сошедший с рельсов трамвай въехал в помещение магазина.