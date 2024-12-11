У німецькій землі Бранденбург переобрали прем’єром політика з партії Шольца
У східній німецькій землі Бранденбург, де проходили місцеві вибори, земельним прем’єром знову залишиться представник Соціал-демократичної партії (СДПН) Дітмар Войдке.
Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".
За підсумками двох раундів голосування в земельному парламенті у Потсдамі Войдке переобрали прем’єром, який очолюватиме земельний уряд за участі соціал-демократів та, вперше, лівих популістів – Альянсу Сари Вагенкнехт (АСВ).
За Войдке віддали 50 голосів, тоді як для більшості було достатньо 45. У першому раунді йому для призначення не вистачило три голоси.
Як вважають, АСВ буде непередбачуваним партнером для соціал-демократів, що підтвердило і голосування за прем’єра.
На етапі коаліційних перемовин у Бранденбурзі глава МЗС Німеччини Анналена Бербок звернулась до Войдке з вимогою дати чітке зобов’язання, що його майбутній уряд "не принесе Україну в жертву" Владіміру Путіну.
Проте у коаліційній угоді партії залишили без змін суперечливі формулювання щодо війни в Україні та розміщення ракет США у Німеччині.
Земельний уряд у Бранденбурзі – другий, до якого увійшли політики Альянсу Сари Вагенкнехт, де критикують санкції та військову допомогу Україні. Раніше коаліційні переговори за участю АСВ успішно завершилися в Тюрингії.
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