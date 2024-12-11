В немецкой земле Бранденбург переизбрали премьером политика из партии Шольца
В восточной немецкой земле Бранденбург, где проходили местные выборы, земельным премьером снова останется представитель СДПГ Дитмар Войдке.
Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".
По итогам двух раундов голосования в земельном парламенте в Потсдаме Войдке переизбрали премьером, который будет возглавлять правительство с участием социал-демократов и, впервые, левых популистов – Альянса Сары Вагенкнехт.
За Войдке отдали 50 голосов, тогда как для большинства было достаточно 45. В первом раунде ему для назначения не хватило три голоса.
Как полагают, АСВ будет непредсказуемым партнером для социал-демократов, что подтвердило и голосование за премьера.
На этапе коалиционных переговоров в Бранденбурге глава МИД Германии Анналена Бербок обратилась к Войдке с требованием дать четкое обязательство, что его будущее правительство "не принесет Украину в жертву" Владимиру Путину.
Однако в коалиционном соглашении партии оставили без изменений противоречивые формулировки относительно войны в Украине и размещения ракет США в Германии.
Земельное правительство в Бранденбурге – второе, в которое вошли политики Альянса Сары Вагенкнехт, где критикуют санкции и военную помощь Украине. Ранее коалиционные переговоры с участием АСВ успешно завершились в Тюрингии.
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