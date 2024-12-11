В немецкой земле Бранденбург переизбрали премьером политика из партии Шольца

В восточной немецкой земле Бранденбург, где проходили местные выборы, земельным премьером снова останется представитель СДПГ Дитмар Войдке.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

По итогам двух раундов голосования в земельном парламенте в Потсдаме Войдке переизбрали премьером, который будет возглавлять правительство с участием социал-демократов и, впервые, левых популистов – Альянса Сары Вагенкнехт.

За Войдке отдали 50 голосов, тогда как для большинства было достаточно 45. В первом раунде ему для назначения не хватило три голоса.

Реклама:

Как полагают, АСВ будет непредсказуемым партнером для социал-демократов, что подтвердило и голосование за премьера.

На этапе коалиционных переговоров в Бранденбурге глава МИД Германии Анналена Бербок обратилась к Войдке с требованием дать четкое обязательство, что его будущее правительство "не принесет Украину в жертву" Владимиру Путину.

Однако в коалиционном соглашении партии оставили без изменений противоречивые формулировки относительно войны в Украине и размещения ракет США в Германии.

Земельное правительство в Бранденбурге – второе, в которое вошли политики Альянса Сары Вагенкнехт, где критикуют санкции и военную помощь Украине. Ранее коалиционные переговоры с участием АСВ успешно завершились в Тюрингии.

Читайте также: "Подруга Путина" качает Германию: как антиукраинский ультиматум расколол партию Шольца.