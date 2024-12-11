У Нідерландах розпочався суд над підозрюваними у нападах на ізраїльських уболівальників

У середу, 11 грудня, у Нідерландах розпочався судовий процес над п'ятьма підозрюваними, яким висунуто звинувачення після нападів на ізраїльських футбольних уболівальників в Амстердамі минулого місяця.

Про це повідомила газета The Guardian із посиланням на дані прокурорів країни, передає "Європейська правда".

Як розповіли прокурори Нідерландів, у середу, 11 грудня, розпочався судовий процес над п'ятьма підозрюваними, яким висунуто звинувачення після нападів на ізраїльських футбольних уболівальників в Амстердамі минулого місяця.

Чоловіки віком від 19 до 32 років постануть перед колегією з трьох суддів в окружному суді Амстердама. Ще двоє підозрюваних постануть перед судом у четвер, 12 грудня.

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Правоохоронці акцентували, що усіх звинувачують у публічному насильстві.

Зазначається, що першим перед суддями в середу постав 19-річний хлопець з міста Моннікендам, звинувачений у вчиненні публічного насильства навколо стадіону "Йохан Кройф Арена", в тому числі у вигукуванні антисемітських гасел і киданні каміння в поліцейських. Його також звинувачують у поширенні інформації про громадське насильство і незаконному зберіганні феєрверків.

Нагадаємо, ввечері і вночі 7 листопада в Амстердамі сталися заворушення на тлі матчу за участі ізраїльської футбольної команди.

Попри значну присутність поліції і заборону пропалестинської акції безпосередньо біля арени, після матчу у місті сталися численні напади на ізраїльських вболівальників. Згодом підтвердили, що півсотні затримань у зв’язку з цими подіями сталися вже після, а не під час нападів.

Після цього уряд Нідерландів виділив 4,5 млн євро на боротьбу з антисемітизмом.

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