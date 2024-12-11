В Нидерландах начался суд над подозреваемыми в нападениях на израильских болельщиков

В среду, 11 декабря, в Нидерландах начался судебный процесс над пятью подозреваемыми, которым предъявлены обвинения после нападений на израильских футбольных болельщиков в Амстердаме в прошлом месяце.

Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на данные прокуроров страны, передает "Европейская правда".

Как рассказали прокуроры Нидерландов, в среду, 11 декабря, начался судебный процесс над пятью подозреваемыми, которым предъявлены обвинения после нападений на израильских футбольных болельщиков в Амстердаме в прошлом месяце.

Мужчины в возрасте от 19 до 32 лет предстанут перед коллегией из трех судей в окружном суде Амстердама. Еще двое подозреваемых предстанут перед судом в четверг, 12 декабря.

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Правоохранители акцентировали, что всех обвиняют в публичном насилии.

Отмечается, что первым перед судьями в среду предстал 19-летний парень из города Монникендам, обвиняемый в совершении публичного насилия вокруг стадиона "Йохан Кройф Арена", в том числе в выкрикивании антисемитских лозунгов и бросании камней в полицейских. Его также обвиняют в распространении информации об общественном насилии и незаконном хранении фейерверков.

Напомним, вечером и ночью 7 ноября в Амстердаме произошли беспорядки на фоне матча с участием израильской футбольной команды.

Несмотря на значительное присутствие полиции и запрет пропалестинской акции непосредственно возле арены, после матча в городе произошли многочисленные нападения на израильских болельщиков. Впоследствии подтвердили, что полсотни задержаний в связи с этими событиями произошли уже после, а не во время нападений.

После этого правительство Нидерландов выделило 4,5 млн евро на борьбу с антисемитизмом.

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