Прем'єр Молдови про НС в енергетиці: Існує ризик гуманітарної кризи

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан у четвер звернеться до парламенту із закликом проголосувати за запровадження надзвичайного стану в енергетичному секторі з 16 грудня терміном на 60 днів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу молдовського уряду.

Як зазначив Речан, потенційне припинення "Газпромом" поставок газу в придністровський регіон може призвести до "гуманітарної кризи на лівому березі Дністра та ризиків для стабільності енергетичного сектору країни загалом"

"Близько 300 тисяч громадян Молдови в придністровському регіоні можуть залишитися без газу та електроенергії посеред зими. Уряд докладає зусиль, щоб запобігти важким наслідкам, спричиненим одностороннім рішенням Росії та "Газпрому", – сказав він.

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Основна загроза полягає в тому, що дефіцит електроенергії, крім правого берега, може виникнути в придністровському регіоні, що може призвести до неконтрольованого споживання електроенергії, що надходить із Румунії, підкреслив Речан.

"Зараз ситуація може виявитися ще важчою, ніж у листопаді 2022 року, високий ризик гуманітарної кризи на лівому березі Дністра. Комісія з надзвичайних ситуацій не має у своєму розпорядженні достатніх інструментів для подолання кризи в разі припинення поставок газу в придністровський регіон", – зауважив прем’єр.

Він додав, що сусідня з Молдовою Румунія також стикається з дефіцитом електроенергії останніми місяцями. Цей дефіцит покривається за рахунок імпорту, який може досягати 35% загального енергоспоживання.

"З огляду на все це, уряд пропонує запровадити надзвичайний стан на 60 днів з 16 грудня 2024 року", – резюмував Речан.

Нагадаємо, минулого тижня прем'єр Молдови Дорін Речан попросив запровадити надзвичайний стан в енергетичному секторі.

За його словами, існує ризик часткового, якщо не повного, припинення постачання електроенергії, а також інших видів енергії.

Тим часом цього тижня у Молдові почали складати список критично важливих об’єктів інфраструктури, які не можна буде залишати без електроенергії у випадку надзвичайного стану в енергетичному секторі в країні.