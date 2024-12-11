Премьер Молдовы о ЧП в энергетике: Существует риск гуманитарного кризиса

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан в четверг обратится к парламенту с призывом проголосовать за введение чрезвычайного положения в энергетическом секторе с 16 декабря сроком на 60 дней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу молдавского правительства.

Как отметил Речан, потенциальное прекращение "Газпромом" поставок газа в приднестровский регион может привести к "гуманитарному кризису на левом берегу Днестра и рискам для стабильности энергетического сектора страны в целом"

"Около 300 тысяч граждан Молдовы в приднестровском регионе могут остаться без газа и электроэнергии посреди зимы. Правительство прилагает усилия, чтобы предотвратить тяжелые последствия, вызванные односторонним решением России и "Газпрома", – сказал он.

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Основная угроза заключается в том, что дефицит электроэнергии, кроме правого берега, может возникнуть в приднестровском регионе, что может привести к неконтролируемому потреблению электроэнергии, поступающей из Румынии, подчеркнул Речан.

"Сейчас ситуация может оказаться еще более тяжелой, чем в ноябре 2022 года, высок риск гуманитарного кризиса на левом берегу Днестра. Комиссия по чрезвычайным ситуациям не располагает достаточными инструментами для преодоления кризиса в случае прекращения поставок газа в приднестровский регион", – отметил премьер.

Он добавил, что соседняя с Молдовой Румыния также сталкивается с дефицитом электроэнергии в последние месяцы. Этот дефицит покрывается за счет импорта, который может достигать 35% общего энергопотребления.

"Учитывая все это, правительство предлагает ввести чрезвычайное положение на 60 дней с 16 декабря 2024 года", – резюмировал Речан.

Напомним, на прошлой неделе премьер Молдовы Дорин Речан попросил ввести чрезвычайное положение в энергетическом секторе.

По его словам, существует риск частичного, если не полного, прекращения поставок электроэнергии, а также других видов энергии.

Между тем на этой неделе в Молдове начали составлять список критически важных объектов инфраструктуры, которые нельзя будет оставлять без электроэнергии в случае чрезвычайного положения в энергетическом секторе в стране.