У німецькій землі Тюрингія в середу, 11 грудня, підписали коаліційну угоду, за результатами якої до земельного уряду вперше увійде партія "подруги Путіна" – Альянс Сари Вагенкнехт (АСВ).

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Коаліційну угоду, погоджену наприкінці листопада, підписали провідні представники АСВ, а також Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).

Нагадаємо, що коаліційна угода між християнськими демократами, соціал-демократами й ультралівими з АСВ містить суперечливі положення про розгортання американських ракет у Німеччині.

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Лідер ХДС у Тюрингії Маріо Фойгт, за домовленістю, висуне свою кандидатуру на посаду голови земельного уряду. Хоча інші партії своїх кандидатів не висувають, коаліція має тільки 44 голоси з 88.

Три партії сподіваються на підтримку "Лівих" під час голосування за кандидатуру Фойгта 12 грудня, але переговори тривають і досі.

Якщо голосування виявиться успішним, Тюрингія стане другою землею, де партія "подруги Путіна" Сари Вагенкнехт увійде в коаліцію. Раніше таке відбулось у Бранденбурзі.

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