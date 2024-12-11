В немецкой земле Тюрингия в среду, 11 декабря, подписали коалиционное соглашение, по результатам которого в земельное правительство впервые войдет партия "подруги Путина" – Альянс Сары Вагенкнехт (АСВ).

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Коалиционное соглашение, согласованное в конце ноября, подписали ведущие представители АСВ, а также Христианско-демократического союза (ХДС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Напомним, что коалиционное соглашение между христианскими демократами, социал-демократами и ультралевыми из АСВ содержит противоречивые положения о развертывании американских ракет в Германии.

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Лидер ХДС в Тюрингии Марио Фойгт, по договоренности, выдвинет свою кандидатуру на пост главы земельного правительства. Хотя другие партии своих кандидатов не выдвигают, коалиция имеет только 44 голоса из 88.

Три партии надеются на поддержку "Левых" во время голосования за кандидатуру Фойгта 12 декабря, но переговоры продолжаются до сих пор.

Если голосование окажется успешным, Тюрингия станет второй землей, где партия "подруги Путина" Сары Вагенкнехт войдет в коалицию. Ранее такое произошло в Бранденбурге.

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