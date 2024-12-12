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Польща придбає у США декілька безпілотників MQ-9B SkyGuardian

Новини — Четвер, 12 грудня 2024, 13:17 — Марія Ємець

Польща підписала контракт на закупівлю у США безпілотників MQ-9B SkyGuardian, їх мають поставити до початку 2027 року.

Про це повідомили у Міноборони Польщі, пише "Європейська правда".

Міністр Владислав Косіняк-Камиш оголосив, що Польща замовила кілька таких апаратів, сума контракту складає 310 млн доларів США. MQ-9B замінять старіші MQ-9A REAPER, які Польща отримала у лізинг у лютому 2023 року.  

Він зазначив, що це значні витрати, але водночас це інвестиція у найбільш передове обладнання в інтересах національної безпеки.

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"Ці дрони мають виняткові розвідувальні спроможності завдяки сучасним радарам, оптоелетроніці і системам комунікацій, що надасть нам великі переваги", – зазначив Косіняк-Камиш.  

Безпілотники мають надійти до початку 2027 року, проте Варшава сподівається, що терміни можуть бути і меншими. 

Також повідомляли, що Польща отримає від Південної Кореї реактивні системи залпового вогню Homar-K.

Опитування свідчать, що понад 70% поляків підтримують збільшення витрат на оборону.  

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