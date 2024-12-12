Польша приобретет у США несколько беспилотников MQ-9B SkyGuardian

Польша подписала контракт на закупку у США беспилотников MQ-9B SkyGuardian, их должны поставить до начала 2027 года.

Об этом сообщили в Минобороны Польши, пишет "Европейская правда".

Министр Владислав Косиняк-Камыш объявил, что Польша заказала несколько таких аппаратов, сумма контракта составляет 310 млн долларов США. MQ-9B заменят старые MQ-9A REAPER, которые Польша получила в лизинг в феврале 2023 года.

Он отметил, что это значительные расходы, но в то же время это инвестиция в наиболее передовое оборудование в интересах национальной безопасности.

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"Эти дроны имеют исключительные разведывательные способности благодаря современным радарам, оптоэлектронике и системам коммуникаций, что даст нам большие преимущества", – отметил Косиняк-Камыш.

Беспилотники должны поступить до начала 2027 года, однако Варшава надеется, что сроки могут быть и меньше.

Также сообщалось, что Польша получитот Южной Кореи реактивные системы залпового огня Homar-K.