Кліматичні активісти погрожують влаштувати найбільшу в історії блокаду Варшави

Кліматичні активісти з групи "Останнє покоління" заявили, що у п’ятницю ввечері влаштують у Варшаві "найбільшу блокаду в історії" після того, як прем’єр Польщі Дональд Туск не вийшов до їхнього "столу переговорів", який вони встановили перед його офісом.

Заяву групи наводить Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

"Останнє покоління" вже кілька днів блокує перехрестя на дорогах польської столиці.

"Ми запрошуємо всіх вас прийти на Віслостраду 13 грудня о 17:00. Оскільки прем'єр-міністр не вийде до громадян, вони вийдуть на вулиці. У п'ятницю найбільша блокада в історії "Останнього покоління", – оголосили в групі.

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Кліматичні активісти кажуть, що у них немає іншого вибору, окрім як влаштувати найбільшу блокаду, оскільки прем'єр-міністр не зустрічається з ними і не реагує на їхні вимоги.

Сам Туск нещодавно закликав служби діяти рішуче щодо кліматичних активістів, які блокують дороги.

У минулий понеділок протестувальники перекривали тунель на Віслостраді.

Протягом наступних днів члени "Останнього покоління" кілька разів перекривали вулиці у Варшаві на знак протесту. Зокрема, у п’ятницю, 29 листопада, вони протестували в Мокотові (район у Варшаві).

На початку жовтня у Польщі висунули звинувачення кліматичним активісткам, які під час акції у березні облили помаранчевою фарбою відому статую русалки на набережній Вісли у Варшаві.