Климатические активисты угрожают устроить крупнейшую в истории блокаду Варшавы

Климатические активисты из группы "Последнее поколение" заявили, что в пятницу вечером устроят в Варшаве "самую большую блокаду в истории" после того, как премьер Польши Дональд Туск не вышел к их "столу переговоров", который они установили перед его офисом.

Заявление группы приводит Polsat News, сообщает "Европейская правда".

"Последнее поколение", которая уже несколько дней блокирует перекрестки на дорогах польской столицы.

"Мы приглашаем всех вас прийти на Вислостраду 13 декабря в 17:00. Поскольку премьер-министр не выйдет к гражданам, они выйдут на улицы. В пятницу самая большая блокада в истории "Последнего поколения", – объявили в группе.

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Климатические активисты говорят, что у них нет другого выбора, кроме как устроить самую большую блокаду, поскольку премьер-министр не встречается с ними и не реагирует на их требования.

Сам Туск недавно призвал службы действовать решительно в отношении климатических активистов, которые блокируют дороги.

В минувший понедельник протестующие перекрывали тоннель на Вислостраде.

В течение следующих дней члены "Последнего поколения" несколько раз перекрывали улицы в Варшаве в знак протеста. В частности, в пятницу, 29 ноября, они протестовали в Мокотове (район в Варшаве).

В начале октября в Польше предъявили обвинения климатическим активисткам, которые во время акции в марте облили оранжевой краской известную статую русалки на набережной Вислы в Варшаве.